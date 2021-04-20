Турция

Украинский нападающий отметился взятием ворот.

В рамках поединка 36-го тура чемпионата Турции Ризеспор принимал на своем поле Коньяспор и добился победы со счетом 5:3.

Артем Кравец забил один из голов гостевой команды, но это не принесло Коньяспору набранные баллы.

Украинский нападающий отметился уже под занавес поединка, отправив мяч в ворота после передачи Рахмановича.

Напомним, что ранее Кравец не забил послематчевый пенальти, а Коньяспор вылетел из Кубка Турции.