Турция

Футболист может переехать в Турцию.

Турецкий Бешикташ в летнее трансферное окно будет активным на трансферном рынке, так как клуб попал в Лигу чемпионов.

Как сообщает Spor.haber7.com, в шорт-лист "орлов" попал защитник полтавской Ворсклы Пап-Альюн Ндиайе.

У французского оборонца летом заканчивается контракт и в статусе свободного агента он может перебраться в чемпионат Турции.

Также сообщается, что конкуренцию за футболиста Бешикташу готовы навязать Трабзонспор и Хатайспор.

В минувшем сезоне на счету Альюна 21 матч за полтавчан в украинской Премьер-лиге.

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