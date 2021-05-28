Футболист может переехать в Турцию.
Альюн, ФК Ворскла
28 мая 2021, 12:25
Турецкий Бешикташ в летнее трансферное окно будет активным на трансферном рынке, так как клуб попал в Лигу чемпионов.
Как сообщает Spor.haber7.com, в шорт-лист "орлов" попал защитник полтавской Ворсклы Пап-Альюн Ндиайе.
У французского оборонца летом заканчивается контракт и в статусе свободного агента он может перебраться в чемпионат Турции.
Также сообщается, что конкуренцию за футболиста Бешикташу готовы навязать Трабзонспор и Хатайспор.
В минувшем сезоне на счету Альюна 21 матч за полтавчан в украинской Премьер-лиге.
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