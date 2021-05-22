Украина

Полтавчане высоко оценивают талант Георгия.

Полтавская Ворскла хочет вновь подписать полузащитника Динамо Киев Георгия Циташвили в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Футбол NEWS, полтавчане хотят арендовать футболиста, если тот не понадобится тренерскому штабу Мирчи Луческу.

Полузащитник провел за Ворсклу всего лишь четыре поединка, в которых отметился одним забитым голом.

Напомним, что в марте этого года Георгий Цитаишвили перенес операцию на ноге из-за чего пропустил отрезок сезона.