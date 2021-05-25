Украина

Ибрагим Мустафа может продолжить свою карьеру в УПЛ.

Нападающий Плато Юнайтед Ибрагим Мустафа попал в сферу интересов полтавской Ворсклы, сообщает Allnigeriasoccer.

По информации источника, руководство полтавского клуба рассматривает 24-летнего нигерийца как потенциальную замену Владиславу Кулачу, который может покинуть команду предстоящим летом.

Помимо Ворсклы, в услугах футболиста заинтересованы Берсхот , Шкендия-79, Замалек, Куала-Лумпур Сити и несколько команд из Алжира, Марокко и Туниса.

В минувшем сезоне Мустафа провел девять поединков в чемпионате Нигерии, в которых забил семь мячей. Также на его счету четыре поединка в составе национальной команды.

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