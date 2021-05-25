Ибрагим Мустафа может продолжить свою карьеру в УПЛ.
Ибрагим Мустафа, en.africatopsports.com
25 мая 2021, 13:15
Нападающий Плато Юнайтед Ибрагим Мустафа попал в сферу интересов полтавской Ворсклы, сообщает Allnigeriasoccer.
По информации источника, руководство полтавского клуба рассматривает 24-летнего нигерийца как потенциальную замену Владиславу Кулачу, который может покинуть команду предстоящим летом.
Помимо Ворсклы, в услугах футболиста заинтересованы Берсхот , Шкендия-79, Замалек, Куала-Лумпур Сити и несколько команд из Алжира, Марокко и Туниса.
В минувшем сезоне Мустафа провел девять поединков в чемпионате Нигерии, в которых забил семь мячей. Также на его счету четыре поединка в составе национальной команды.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.