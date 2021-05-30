Турция

Украинец может стать одноклубником Николая Морозюка в турецкой Суперлиге.

Бывший нападающий Миная, который вылетел из УПЛ, попал в сферу интересов турецкого Ризеспора. Об этом сообщает Azerisport.com.

"Бывший игрок украинского Миная попал в поле нашего зрения. Мы хотим привлечь его в свои ряды. Надеюсь, он окажется в нашей команде", — сказал главный тренер Ризеспора Бюлент Уйгун в эфире передачи Футбол из Турции на телеканале CBC Sport.

Также отмечается, что 25-летний украинец также находится в шорт-листе азербайджанского Сабаха.

В минувшем сезоне Нуриев провел 24 поединка, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист.

Напомним, в составе Ризеспора выступает бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк.