Новичок лиги не смог задержаться в элитном дивизионе.
Артем Милевский - главная звезда Миная, фото Минай
06 мая 2021, 21:51
Минай в рамках предпоследнего тура чемпионата Украины этого сезона играл против Шахтера и потерпел разгромное поражение.
Ввиду такого результата, подопечные Цымбала потеряли даже математические шансы на сохранение прописки.
Минай стал единственной командой этого сезона, которая покинула Премьер-лигу.
Отметим, что в Первой лиге лидируют Верес, Черноморец и Металлист. Агробизнес и Николаев сохраняют шансы на путевку в УПЛ.
Напомним, что Минай закрылся в раздевалке и отказывался выходить на матч против Шахтера.