Украина

Новичок лиги не смог задержаться в элитном дивизионе.

Минай в рамках предпоследнего тура чемпионата Украины этого сезона играл против Шахтера и потерпел разгромное поражение.

Ввиду такого результата, подопечные Цымбала потеряли даже математические шансы на сохранение прописки.

Минай стал единственной командой этого сезона, которая покинула Премьер-лигу.

Отметим, что в Первой лиге лидируют Верес, Черноморец и Металлист. Агробизнес и Николаев сохраняют шансы на путевку в УПЛ.

Напомним, что Минай закрылся в раздевалке и отказывался выходить на матч против Шахтера.