ЧМ-2022. Отбор

Футболист Миная вышел на поле во втором тайме матча против Португалии.

В начале второго тайма поединка Португалии и Азербайджана в рамках первого тура квалификации на чемпионат мира-2022 (1:0), произошло знаменательное событие для представителя одного из кубов украинской Премьер-лиги.

Португалия — Азербайджан 1:0 Видео гола и обзор матча

Речь идет о нападающем закарпатского Миная Анатолии Нуриеве, который получил свой дебютный вызов в национальную сборную Азербайджана в середине марта 2021 года.

Футболист вышел на поле на 46-й минуте матча, в качестве замены Аббасу Гусейнову, в условиях, когда его команда уже успела пропустить в результате досадного автогола со стороны защитника Максима Медведева.

Результативными действиями или попаданиями в протокол Нуриев не отметился, однако набрал 6,5 баллов по системе оценивания сайта SofaScore.com.

В следующем туре сборная Азербайджана сыграет домашний поединок против Сербии.