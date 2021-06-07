Турция

Турецкий клуб хочет усилить линию полузащиты.

Трабзонспор рассматривает возможность подписания Марека Гамшика в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, полузащитник Гетеборга и турецкий клуб находятся на продвинутой стадии переговоров.

В текущем сезоне словацкий футболист провел шесть поединков в чемпионате Швеции, отметившись одним забитым голом.

Напомним, что перед трансфером в Гетеборг Гамшик покинул китайский Далянь Про. В Китае словак выступал с февраля 2019 года. За это время он провел 45 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

До вояжа в Китай Гамшик с 2007 года выступал за Наполи, где отыграл 520 матчей, забив 121 гол и отдав 100 голевых передач.