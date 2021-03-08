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Контракт с футболистом подписан до лета 2021 года.

Бывший полузащитник Наполи Марек Гамшик подписал контракт с Гетеборгом, сообщает пресс-служба шведского клуба.

Соглашение с 33-летним словаком рассчитано до конца августа. Футболист достался шведскому клубу бесплатно, так как на прошлой неделе Марек покинул китайский Далянь Про.

В Китае словак выступал с февраля 2019 года. За это время он провел 45 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

До вояжа в Китай Гамшик с 2007 года выступал за Наполи, где отыграл 520 матчей, забив 121 гол и отдав 100 голевых передач.

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