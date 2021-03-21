Бельгиец отметился юбилейным взятием ворот.
Дрис Мертенс, getty images
21 марта 2021, 23:55
Нападающий Наполи Дрис Мертенс отметился дублем в матче 28-го тура Серии А против Ромы.
По информации Opta, это взятие ворот стало 100-м в итальянском чемпионате в футболке неаполитанского клуба.
По данному показателю форвард сравнился с экс-хавбеком клуба Мареком Гамшиком.
В составе Наполи только Антонио Вояк забил больше бельгийца — 102 гола.
Ранее сообщалось, что форвард Милана Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов за чемпионат.
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