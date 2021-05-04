Италия

Словацкий хавбек доволен результатами своего бывшего клуба.

Экс-капитан Наполи Марек Гамшик высоко отозвался о президенте неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентисе.

"У нас всегда были хорошие отношения с ним. Он вернул в Неаполь большой футбол после многих лет в Серии Б. Сейчас клуб снова на вершине, они вышли в Лигу чемпионов.

Президент проделал большую работу. У Наполи нет проблем с деньгами, и все в полном порядке. Именно так нужно управлять клубом", — заявил словак.

Гамшик провел в Наполи 12 лет и сыграл 520 матчей за клуб, забив 121 гол и сделав при этом 100 передач.

Также он помог клубу выиграть Кубок Италии в 2011–2012 и 2013–14 годах.

На сегодняшний день Наполи занимает пятое место в Серии А, отставая на два очка от Аталанты, Ювентуса и Милана, которые борются за место в четверке лучших в этом сезоне.

33-летний Гамшик, перешедший в китайскую Суперлигу в феврале 2019 года, вернулся в Европу, перейдя в марте 2021-го в Гетеборг.