Турция

Футболист спустя время вернулся в Европу.

Бывший нападающий Лестера и сборной Нигерии Ахмед Муса завершил свой переход в турецкий Карагюмюрк.

Футболист подписал двухлетний контракт с новым клубом.

Последним клубом Ахмеда Мусы был нигерийский Кано Пилларс за который он провел семь матчей и отдал один ассист.

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