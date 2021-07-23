Футболист спустя время вернулся в Европу.
Ахмед Муса, ФК Карагюмюрк
23 июля 2021, 08:24
Бывший нападающий Лестера и сборной Нигерии Ахмед Муса завершил свой переход в турецкий Карагюмюрк.
Футболист подписал двухлетний контракт с новым клубом.
Последним клубом Ахмеда Мусы был нигерийский Кано Пилларс за который он провел семь матчей и отдал один ассист.
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