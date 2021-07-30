Турция

Беркан Кутлу пошел на повышение, подписав контракт с турецким грандом.

Галатасарай на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Аланияспора Берканом Кутлу.

Соглашение с 23-летним турецким хавбеком рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Кутлу провел 42 поединка, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.

Также на счету Беркана три проведенных матча в составе молодежной сборной Турции U-21.

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