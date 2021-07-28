Турция

Нидерландский защитник продолжит карьеру в Турции.

Галатасарай объявил о подписании Патрика ван Анхолта на своем официальном сайте.

По информации СМИ, соглашение с нидерландским защитником подписано до 2024 года, а сумма сделки составила порядка семи миллионов евро.

В прошлом сезоне ван Анхолт провел 23 поединка на клубном уровне, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что Галатасарай также претендовал на другого левого защитника — Мариу Руи.