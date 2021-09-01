Специалист нашел работу в Турции.
Винченцо Монтелла, ФК Адана Демирспор
01 сентября 2021, 21:29
Бывший тренер Милана и других клубов Винченцо Монтелла стал новым наставником турецкого Адана Демирспор.
47-летний итальянский специалист подписал контракт с клубом на два года. За Адана Демирспор выступает множество известных игроков: Симон Дели, Бенжамен Стамбули, Марио Балотелли и другие.
Последним местом работы Монтеллы была Фиорентина, которую потренировал восемь месяцев и был отправлен в отставку.
Также Монтелла успел поработать наставником испанской Севильи, Сампдории, Катаньи и Роме.
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