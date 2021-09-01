Турция

Специалист нашел работу в Турции.

Бывший тренер Милана и других клубов Винченцо Монтелла стал новым наставником турецкого Адана Демирспор.

47-летний итальянский специалист подписал контракт с клубом на два года. За Адана Демирспор выступает множество известных игроков: Симон Дели, Бенжамен Стамбули, Марио Балотелли и другие.

Последним местом работы Монтеллы была Фиорентина, которую потренировал восемь месяцев и был отправлен в отставку.

Также Монтелла успел поработать наставником испанской Севильи, Сампдории, Катаньи и Роме.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.