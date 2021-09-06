Джоэл Похьянпало будет выступать в турецком чемпионате.
Джоэл Похьянпало, ФК Ризеспор
06 сентября 2021, 13:52
Нападающий сборной Финляндии и леверкузенского Байера Джоэл Похьянпало подписал контракт с Ризеспором, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Арендное соглашение с 26-летним финном рассчитано до лета 2022 года.
Похьянпало перебрался в Байер в 2013 году. В прошлом сезоне он выступал за Унион на правах аренды. На его счету 20 матчей, в которых он забил шесть голов.
Напомним, сборная Финляндии, за которую выступает Похьянпало, является соперником Украины в отборочном цикле ЧМ-2022. Матч между сборными Финляндии и Украины пройдет 9 октября.
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