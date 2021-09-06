Турция

Джоэл Похьянпало будет выступать в турецком чемпионате.

Нападающий сборной Финляндии и леверкузенского Байера Джоэл Похьянпало подписал контракт с Ризеспором, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Арендное соглашение с 26-летним финном рассчитано до лета 2022 года.

Hoş Geldin Joel Pohjanpalo 👊 pic.twitter.com/FNVCg4VofV — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 5, 2021

Похьянпало перебрался в Байер в 2013 году. В прошлом сезоне он выступал за Унион на правах аренды. На его счету 20 матчей, в которых он забил шесть голов.

Напомним, сборная Финляндии, за которую выступает Похьянпало, является соперником Украины в отборочном цикле ЧМ-2022. Матч между сборными Финляндии и Украины пройдет 9 октября.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.