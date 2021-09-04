ЧМ-2022. Отбор

Команда Маркку Канервы в непростом поединке смогла завоевать три важнейших очка.

В поединке пятого тура отборочного этапа ЧМ-2022 сборная Финляндии на своем поле одержала минимальную победу над национальной командой Казахстана.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу подопечных Маркку Канервы, а автором единственного и победного гола стал Джоэл Похьянпало, который отметился результативным ударом на 60-й минуте встречи.

Таким образом, Финляндия одержала первую победу в отборе ЧМ-2022 и вышла на второе место в группе D, набрав пять очков после трех игр.

Украина опустилась на третье место, имея в своем активе четыре балла после четырех игр, а лидирует Франция, у которой восемь очков после четырех встреч.

На двух последних местах расположились сборные Боснии и Герцоговины и Казахстана, у которых по два очка, но у боснийцев на одну игру сыгранно меньше.

Финляндия — Казахстан 1:0

Гол: Похьянпало, 60.

Финляндия: Градецки — Уронен, О`Шонесси, Араюури, Вяйсянен, Алхо — Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90+2), Валакари (Ниссиля, 78) — Пукки (Форсс, 90+2), Похьянпалло (Йенсен, 80).

Казахстан: Шацкий — Алип, Ерланов, Марочкин — Тайкенов (Куат, 72), Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Вороговский — Аймбетов (Шушеначев, 72), Жуков (Жарынбетов, 81), Таттыбаев (Васильев, 63).

Предупреждения: Алхо — Оразов, Ерланов, Жарынбетов.