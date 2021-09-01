ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Маркку Канервы провели товарищеский матч перед поединками отбора ЧМ-2022.

Соперник сборной Украины по отборочному этапу ЧМ-2022 — Финляндия — расписала мировую в товарищеском поединке против Уэльса. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Подопечные Маркку Канервы использовали свободное от официальных матчей время для проведения контрольного поединка со сборной Уэльса. Встреча прошла в Хельсинки.

Наставник финской команды дал сыграть целому ряду резервных игроков. Матч прошел при солидном преимуществе валлийцев, которые, впрочем, воплотить его в забитые мячи так и не смогли.

Финляндия — Уэльс 0:0

Финляндия: Эрикссон — Хямяляйнен, Тойвио, Иванов, Райтала (Алхо, 73) — Хостикка (Сойри, 64), Камара, Кайринен, Ассехнун (Ниссила, 46) — Йенсен (Тейлор, 64), Форсс (Похъянпало, 73).

Уэльс: Уорд (Хеннесси, 46) — Лоуренс (Дэвис, 46), Локьер, Ампаду (Вудбери, 73) — Норрингтон-Дэвис, Уилсон, Уильямс (Шиэн, 63), Смит, Льюитт — Джонсон (Колвилл, 63), Робертс (Бэйл, 83).

Предупреждения: Камара — Шиэн.

На 25-й минуте Харри Уилсон (Уэльс) не реализовал пенальти.