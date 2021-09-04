ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Финляндии принимала на своем поле национальную команду Казахстана.

Победителями из данного противостояния вышли хозяева, в составе которых единственным результативным ударом отметился Джоэл Похьянпалло.

Обзор матча:

Финляндия — Казахстан 1:0

Гол: Похьянпало, 60.

Финляндия: Градецки — Уронен, О`Шонесси, Араюури, Вяйсянен, Алхо — Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90+2), Валакари (Ниссиля, 78) — Пукки (Форсс, 90+2), Похьянпалло (Йенсен, 80).

Казахстан: Шацкий — Алип, Ерланов, Марочкин — Тайкенов (Куат, 72), Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Вороговский — Аймбетов (Шушеначев, 72), Жуков (Жарынбетов, 81), Таттыбаев (Васильев, 63).

Предупреждения: Алхо — Оразов, Ерланов, Жарынбетов.