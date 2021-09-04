ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Финляндия - Казахстан, vk.com/kff_team
04 сентября 2021, 18:59
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Финляндии принимала на своем поле национальную команду Казахстана.
Победителями из данного противостояния вышли хозяева, в составе которых единственным результативным ударом отметился Джоэл Похьянпалло.
Обзор матча:
Финляндия — Казахстан 1:0
Гол: Похьянпало, 60.
Финляндия: Градецки — Уронен, О`Шонесси, Араюури, Вяйсянен, Алхо — Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90+2), Валакари (Ниссиля, 78) — Пукки (Форсс, 90+2), Похьянпалло (Йенсен, 80).
Казахстан: Шацкий — Алип, Ерланов, Марочкин — Тайкенов (Куат, 72), Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Вороговский — Аймбетов (Шушеначев, 72), Жуков (Жарынбетов, 81), Таттыбаев (Васильев, 63).
Предупреждения: Алхо — Оразов, Ерланов, Жарынбетов.