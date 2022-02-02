Турция

Английский клуб отказался от услуг хавбека.

Полузащитник Озан Туфан вернулся в Фенербахче из аренды в Уотфорде, сообщает пресс-служба английского клуба.

Руководство клуба не рассчитывало на турецкого хавбека и решило досрочно прервать его аренду.

Туфан присоединился к Уотфорду в августе прошлого года. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 9 поединков в футболке "шершней", не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт Туфана с Фенербахче рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Уотфорд подписал вингера Бордо Самуэля Калу.