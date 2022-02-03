Турция

Агенты стараются пристроить своего клиента хоть куда-то.

Опытный испанский нападающий Диего Коста в начале января 2022 года завершил свои отношения с бразильским Атлетико Минейро из-за недостаточных, по мнению клуба, спортивных кондиций, однако в последствии задача по поиску нового коллектива стала для него действительно сложной миссией.

Отказы в сотрудничестве в ответ на предложения агентов игрока обеспечить работой своего клиента после этого начали сыпаться один за одним.

Сначала, итальянская Салернитана не стала рисковать собственным имиджем, а чуть позднее к ней присоединился и немецкий Майнц.

Однако, представители 33-летнего исполнителя не унимались в поисках, и на этот раз пытаются договориться с турецким Фенербахче сразу о 18-месячном контракте со своим клиентом, о чем сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Ответ "канареек", на данный момент, еще не стал известен локальным и европейским СМИ.

Отметим, что за время выступлений в Атлетико Минейро Диего Коста сыграл в 19 матчах, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.