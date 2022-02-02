Германия

В Европе не рискуют связываться с харизматичным футболистом.

Опытный испанский нападающий Диего Коста в начале 2022 года завершил отношения с бразильским Атлетико Минейро, после чего получил статус свободного агента и соответствующую возможность подыскивать себе новый клуб.

Предложение 33-летнему игроку поступило практически сразу — итальянская Салернитана готова на многое ради спасения прописки в Серии A, однако смириться с плохими спортивными кондициями футболиста себе не позволила.

Агенты игрока не растерялись в данной ситуации, и, как сообщает немецкое издание Bild, направили запрос в Майнц.

На этот раз, процесс переговоров оказался еще короче — "карнавальщики" ответили решительным отказом, даже не став приглашать футболиста на медосмотр или предварительные личные беседы.

Отметим, что за время выступлений в Атлетико Минейро Диего Коста сыграл в 19 матчах, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.