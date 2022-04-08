Турция

Уругвайський нападник може змінити клубну прописку.

Луїс Суарес може залишити мадридський Атлетіко у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, уругвайський нападник привернув інтерес двох турецьких грандів — Бешикташа та Фенербахче.

Цього сезону 35-річний гравець провів 36 поєдинків у складі "матрацників", забивши 11 голів і віддавши 3 асисти.

Нагадаємо, що Суарес не отримав пропозицію по новому контракту від Атлетіко і хоче покинути команду.