Северная Америка

Футболіст може продовжити кар'єру в США.

Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес влітку може змінити клуб.

Як повідомляє відомий журналіст та інсайдер Ніколо Скіра, в послугах гравця зацікавлений Інтер з Маямі.

Відомо, що Суарес, контракт якого з мадридцями закінчується наприкінці сезону, залишить клуб. Цим може скористатися Інтер.

Цього сезону 35-річний гравець провів 36 поєдинків у складі "матрацників", забивши 11 голів і віддавши 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі хоче запросити Ліонеля Мессі.