Турция

Португальський спеціаліст продовжить роботу у Туреччині.

Колишній головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш незабаром очолить турецький Фенербахче. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, всі деталі контракту із 67-річним португальцем уже узгоджені. Фахівець уже вилетів до Стамбула для підписання контракту.

Останнім місцем роботи Жезуша була Бенфіка, яку він залишив у грудні минулого року.

Минулого сезону Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччини під керівництвом Ісмаїла Картала.