Португальський спеціаліст продовжить роботу у Туреччині.
Жорже Жезуш, ФК Бенфіка
01 червня 2022, 17:20
Колишній головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш незабаром очолить турецький Фенербахче. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, всі деталі контракту із 67-річним португальцем уже узгоджені. Фахівець уже вилетів до Стамбула для підписання контракту.
Останнім місцем роботи Жезуша була Бенфіка, яку він залишив у грудні минулого року.
Минулого сезону Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччини під керівництвом Ісмаїла Картала.