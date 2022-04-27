Бразилия

До літа тренер не планує очолювати нову команду.

Приїзд Жорже Жезуша до Бразилії виклікав зацікавленісь його метою, але його відповідь кореспонденту A Bola розчарувала.

“Так, в мене є кілька цікавих пропозицій, — сказав колишній тренер Бенфіки. — Поки що я їх аналізую. Могу тільки сказати, що до Бразилії я приїхав не на роботу, а на карнавал”.

По словам тренера, серед команд, які цікавляться його послугами, жодної з Бразилії, а після того, як кореспонденти почали наполягати, зізнався, що мав перемовини з Фенербахче, але не повідомив подробиці.

Жезуша звільнили з Бенфіки у грудні 2021 року після того, як він захотів повернутися до Бразилії.