В случае неудачи в переговорах португальца уже ждут на Ближнем Востоке.
Жорже Жезуш, Getty Images
30 декабря 2021, 17:34
Покинувший Бенфику, но так и не добравшийся до Фламенго Жорже Жезуш начал переговоры с Атлетико Минейро — сообщает Globo.
Их положительный исход представляется сомнительным, поскольку Жезуш неоднократно заявлял, что в Бразилии видит себя только в Фламенго, где он с успехом работал несколько лет назад.
Возможно, его заставит изменить свои убеждения зарплата, которую предложит руководство Атлетико Минейро.
В случае неудачи переговоров свои услуги готовы предложить несколько арабских клубов, в первую очередь — из Саудовской Аравии, где португалец уже успел поработать в Аль-Хиляле.
Самым невероятным, но все же возможным вариантом трудоустройства Жезуша является такой: Порту снова проигрывает чемпионат Спортингу, Сержио Консейсао указывают на дверь, а "драконов" летом возглавляет Жезуш.
Напомним, что после долгих уговоров Бенфика согласилась отпустить Жезуша, однако к тому времени вакантное место во Фламенго успел занять Паулу Соуза.