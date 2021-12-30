Бразилия

В случае неудачи в переговорах португальца уже ждут на Ближнем Востоке.

Покинувший Бенфику, но так и не добравшийся до Фламенго Жорже Жезуш начал переговоры с Атлетико Минейро — сообщает Globo.

Их положительный исход представляется сомнительным, поскольку Жезуш неоднократно заявлял, что в Бразилии видит себя только в Фламенго, где он с успехом работал несколько лет назад.

Возможно, его заставит изменить свои убеждения зарплата, которую предложит руководство Атлетико Минейро.

В случае неудачи переговоров свои услуги готовы предложить несколько арабских клубов, в первую очередь — из Саудовской Аравии, где португалец уже успел поработать в Аль-Хиляле.

Самым невероятным, но все же возможным вариантом трудоустройства Жезуша является такой: Порту снова проигрывает чемпионат Спортингу, Сержио Консейсао указывают на дверь, а "драконов" летом возглавляет Жезуш.

Напомним, что после долгих уговоров Бенфика согласилась отпустить Жезуша, однако к тому времени вакантное место во Фламенго успел занять Паулу Соуза.