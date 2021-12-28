Португалия

Команда Романа Яремчука осталась без главного тренера.

Бенфика на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Жорже Жезуша.

Соглашение с 67-летним специалистом было расторгнуто по взаимному согласию.

При этом португальский клуб будет продолжать выплачивать зарплату специалисту, пока он не найдет себе новую команду.

Жезуш возглавил Бенфику минувшим летом, когда в команду пришел украинский форвард Роман Яремчук.

После 15 туров "орлы" набрали 37 очков и занимают третье место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующих Порту и Спортинга на четыре балла. При этом Бенфика вышла в плей-офф Лиги чемпионов, оставив позади Барселону и киевское Динамо, уступив первое место в группе Баварии.

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