Турция

Українець вийшов на заміну на 62 хвилині матчу проти Наполі.

Український захисник Ярослав Ракицький дебютував у складі свого нового клубу Адана Демірспор у товариському матчі проти італійського Наполі.

Команди провели перший тайм без голів, а на 56 хвилині голом відзначився Лосано. За шість хвилин на полі з'явився Ракицький, для якого це був дебютний поєдинок.

Після цього турецький клуб двічі вразив ворота "неаполітанців" зусиллями Балотеллі та Сарі. При цьому обидва м'ячі були забиті з пенальті. Проте матч закінчився з нічийним рахунком — 2:2, оскільки на другій компенсованій хвилині відзначився Чокчаліш, який зрізав м'яч у свої ворота.

Нагадаємо, Ракицький перебрався до Адана Демірспор минулого тижня. 32-річний українець підписав угоду на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.