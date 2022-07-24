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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 23 липня:

Український виконавець Олександр Зінченко визначився з ігровим номером в Арсеналі.

Каталонська Барселона та лондонський Челсі й надалі залишатимуть долю французького захисника андалузької Севільї Жюля Кунде невизначеною.

Ексгравець донецького Шахтаря Ярослав Ракицький знайшов собі новий клуб.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.