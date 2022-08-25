Турция

Фінал турніру відбудеться у Стамбулі.

В основному турнірі Ліги чемпіонів сезону 2022/23 не буде жодного турецького клубу. Востаннє таке траплялося 27 років тому.

Шанс потрапити до Ліги чемпіонів мали два клуби: віцечемпіон країни Фенербахче та чемпіон Трабзонспор.

"Канарки" вилетіли від Динамо Київ у другому кваліфікаційному раунді, а клуб із міста Трабзон вибув у плей-оф кваліфікації, поступившись у двоматчевій дуелі Копенгагену.

Нагадаємо, жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом.