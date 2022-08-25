Англія

Англієць продовжить кар'єру на Апеннінах.

Півзахисник Тоттенгема Гаррі Вінкс продовжить кар'єру в італійській Сампдорії, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, сторони майже домовили про оренду 26-річного вихованця шпор. Однак англійський півзахисник попросив ще кілька днів, щоб подумати над пропозицією Сампдорії. Насправді він чекає пропозиції від клубу Прем'єр-ліги.

Минулого сезону Вінкс зіграв 30 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 2 передачі.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у третьому раунді Кубка Англійської ліги Тоттенгем на виїзді зіграє з Ноттінгем Форест.