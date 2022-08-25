Турция

Аргентинець продовжить кар'єру у Туреччині.

Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді за крок від переходу до Галатасарая, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, ПСЖ платитиме більшу частину зарплати форварда. Мауро вже заявив про свою готовність грати за турецький клуб після успішної зустрічі його дружини та агента Ванди Нари з представниками Галатасарая.

У минулому сезоні на рахунку Мауро 30 матчів (1307 хвилин) та п’ять забитих м’ячів.

Раніше Ікарді відмовився переходити до Монци.