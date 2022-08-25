Україна

Динамівці готуються до матчів на внутрішній арені.

Київське Динамо повернулося в Україну після матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:3), що пройшов у Лісабоні. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Зі столиці Португалії кияни вилетіли вранці, а за п'ять годин дісталися польського Жешува, після чого двома автобусами перетнули державний кордон. Зазначається, що опинившись на Батьківщині, багато хто не зміг стримати сліз.

Вже сьогодні ввечері динамівці проведуть тренування у рамках підготовки до матчу УПЛ проти СК Дніпро-1. Матч відбудеться у неділю, 28 серпня, на стадіоні Арена Львів, початок – о 17:00.

До речі, у п'ятницю, 26 серпня, Динамо дізнається суперників на груповому етапі Ліги Європи. Зазначимо, що "біло-сині" потрапили в перший кошик жеребкування.