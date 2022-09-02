Турция

Аргентинець продовжить кар'єру у Туреччині.

Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді за крок від переходу до Галатасарая, повідомляє RMC Sport.

Аргентинець погодив умови особистого контракту із клубом. Для завершення трансферу Галатасараю потрібно домовитись із ПСЖ.

Йдеться про річну оренду з опцією викупу. ПСЖ виплачуватиме частину зарплати форварда. Зазначається, що також за ситуацією з трансфером стежить Фенербахче і готовий долучитися до боротьби за 29-річного футболіста.

У минулому сезоні на рахунку Мауро 30 матчів (1307 хвилин) та п’ять забитих м’ячів.

Раніше Ікарді відмовився переходити до Монци.