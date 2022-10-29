Проте румунський тренер залишиться в Динамо.
Мірча Луческу, getty images
29 жовтня 2022, 10:59
Після звільнення Валерьєна Ісмаеля з посту головного тренера турецький клуб знаходився в пошуках нового спеціаліста.
Як повідомляє видання Milliyet, турецький клуб розглядав кандидатуру керманича київського Динамо Мірчі Луческу.
Крім того, Бешикташ придивлявся до Різи Чалимбая, Ільхана Палута та Шенола Гюнеша, який і очочлив команду.
Нагадаємо, що раніше Луческу вийшов на друге місце за кількістю матчів у єврокубках, наздогнавши Венгера.