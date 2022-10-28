Ліга Європи

Фахівець висловився про матч з АЕКом та майбутній поєдинок.

Головний тренер київського динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами після нічиї у матчі проти АЕКа — 3:3.

"Ми заслуговували на більше. Через безглузді помилки ми пропустили голи. Хочу зазначити, що АЕК – дуже хороша команда з хорошою фізичною підготовкою. Ми поступилися у боротьбі, гравці АЕКа грали набагато агресивніше, швидше. У фізичному плані вони перевершували нас. Але ми перевершили суперника у гольових моментах. Ми не реалізували кілька чудових можливостей. А суперники скористалися нашими помилками та забили три голи.

Це успіх для АЕКу, вони дуже хотіли вийти із групи. Їхня гра проти всіх команд у групі стала несподіванкою. А ми ще маємо важливий матч з Фенербахче, тому що ми маємо довести, що є найкращою командою в групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі.

Вітаю АЕК із проходом до Ліги Конференцій. Сподіваюся, що вони продовжать рухатися далі та дивувати європейські клуби. Це команда з хорошими, досвідченими, технічними виконавцями. Шкода, що у другому таймі наші суперники намагалися тягнути час, було багато зупинок. Ми хотіли виграти, але ми добре провели лише заключні частини обидвох таймів, коли команда продемонструвала бажання перемогти".

"Завтра на нас чекає шлях назад, в Україну. Цілий день ми будемо в дорозі. У неділю ми зіграємо матч у чемпіонаті, а наступного дня знову перетнемо кордон та відправимося до Кракова, де зіграємо з Фенербахче. Дуже важко проводити у дорозі по 10 годин кілька разів на тиждень.

Сьогодні гравцям не вистачало фізичної сили. Але в технічному плані команда мала непоганий вигляд. При тому, що команда позбавлена ​​можливості постійно тренуватися. Шкода, що нам не вдалося вийти з групи. Вважаю, що ми на це заслуговували. Фантастика, що АЕК вийшов із групи до Ліги Конференцій. Вони цього дуже хотіли, і це їм удалося. Вітаю їх із цим", — сказав фахівець.

Відео голів та огляд матчу між АЕКом та Динамо Київ доступно на Football.ua.