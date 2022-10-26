Ліга Європи

Прес-конференція головного тренера "біло-синіх".

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами напередодні матчу "біло-синіх" проти кіпрського АЕКа у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи.

Відзначимо, що для збереження шансів на євровесну (а саме вихід до Ліги Конференцій) команді зі столиці України обов'язково треба перемагати.

"Переїзди — це непросто. Ми, дійсно, багато подорожуємо, у нас немає змоги нормально тренуватися, ми не проводимо матчі вдома, зі своїми глядачами. Все це дуже непросто. Але завтра у нас черговий поєдинок, і я сподіваюся, мої гравці виглядатимуть добре".

Також румунський спеціаліст сказав багато слів про суперника.

"Щодо АЕКу, це хороша команда, побудована на іноземних футболістах, у яких є великий досвід, адже вони грали у найкращих європейських лігах – в Іспанії, Англії, Португалії, тощо, а також на декількох кіпрських гравцях. Я дивився минулий матч, вони виглядають добре. Також у команди дуже хороша фізична форма та й взагалі вони грають у хороший футбол, мають великі можливості для зростання.

Очікую важкий матч, адже суперник перебуває у хорошому функціональному стані. Крім того, у них просто фантастичний стадіон, чудовий газон. Вони тренуються один раз чи двічі на день, перебувають зі своїми сім’ями у чудовій країні. Ми маємо проявити у завтрашній грі величезне бажання, адже ця перемого для нас надзвичайно важлива. Ще ніколи ми не опинялися у такій важкій ситуації, але думаю, ми впораємся" — підсумував Луческу.

Капітан київського клубу у свою чергу не був багатослівним.

"Ми готові до завтрашньої гри, дивилися наш попередній матч із АЕКом. Впевнені, що маємо грати краще, ніж робили це у Кракові" — сказав Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, матч між АЕКом і Динамо розпочнеться у четвер, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом. На нашому сайті пройде онлайн-трансляція поєдинку.