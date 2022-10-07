Ліга Європи

Лідером такого рейтингу є легендарний наставник МЮ Алекс Фергюсон.

Вчора київське Динамо поступилося французькому Ренну з рахунком 1:2 у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи.

За інформацією Setanta Sports, для головного тренера "біло-синіх" цей матч був 250 у єврокубках.

Таким чином, румунський фахівець вийшов на друге місце у рейтингу, зрівнявшись із Арсеном Венгером.

Лідером такого рейтингу є легендарний наставник МЮ Алекс Фергюсон, на рахунку якого 269 матчів. За Луческу та Венгером йде головний тренер Реала Карло Анчелотті – 230 поєдинків.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.