Лідером такого рейтингу є легендарний наставник МЮ Алекс Фергюсон.
Мірча Луческу, ФК Динамо Київ
07 жовтня 2022, 09:19
Вчора київське Динамо поступилося французькому Ренну з рахунком 1:2 у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи.
За інформацією Setanta Sports, для головного тренера "біло-синіх" цей матч був 250 у єврокубках.
Таким чином, румунський фахівець вийшов на друге місце у рейтингу, зрівнявшись із Арсеном Венгером.
Лідером такого рейтингу є легендарний наставник МЮ Алекс Фергюсон, на рахунку якого 269 матчів. За Луческу та Венгером йде головний тренер Реала Карло Анчелотті – 230 поєдинків.
Раніше Football.ua оцінив дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.