Турция

Нападник може переїхати в Турцію.

Нападник Барселони Мемфіс Депай не отримає постійний ігровий час в команді та близький до зміни клубної прописки.

Як повідомляє видання Sport.es, нідерландський футболіст зацікавив представника чемпіонату Туреччини — Галатасарай.

У нинішньому сезоні Депай провів лише три матчі на клубному рівні, в яких забив один гол, відігравши на полі 131 хвилину.

Нагадаємо, що головний тренер Роми Жозе Моуріньо хоче бачити Мемфіса Депая у Ромі.