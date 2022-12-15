Нападник може переїхати в Турцію.
Мемфіс Депай, getty images
15 грудня 2022, 20:59
Нападник Барселони Мемфіс Депай не отримає постійний ігровий час в команді та близький до зміни клубної прописки.
Як повідомляє видання Sport.es, нідерландський футболіст зацікавив представника чемпіонату Туреччини — Галатасарай.
У нинішньому сезоні Депай провів лише три матчі на клубному рівні, в яких забив один гол, відігравши на полі 131 хвилину.
Нагадаємо, що головний тренер Роми Жозе Моуріньо хоче бачити Мемфіса Депая у Ромі.