Італія

Каталонський клуб може відпустити голландця до Італії.

Нападник Барселони Мемфіс Депай може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного голландця зацікавлена Рома, а точніше її головний тренер Жозе Моуріньо.

Португальський фахівець уже зв'язувався з футболістом, щоб спробувати переконати його переїхати до Риму.

Рома має намір орендувати Депая у січні, а потім запропонувати йому довгостроковий контракт. Його угода з "блаугранас" розрахована до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні Депай провів лише три матчі, в яких забив один гол, відігравши на полі 131 хвилину.