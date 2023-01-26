Турция

Українець змінив один турецький клуб на інший.

Експівзахисник донецького Шахтаря Дмитро Гречишкін змінив клуб у Туреччині. Українець виступав у другому дивізіоні Туреччини за Генчлербірліги. Наразі 31-річний гравець перейшов до Сакар'яспору. Про це повідомляється на офіційному сайті нового клубу українця.

Він підписав контракт на півтора року.

За свій попередній клуб Гречишкін провів 52 матчі. На його рахунку дві результативні передачі.

Останнім українським клубом Гречишкіна була Олександрія, яку він залишив на правах вільного агента у 2021 році.