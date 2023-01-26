Іспанія

Француз, ймовірно, залишиться на Камп Ноу.

Вінгер Барселони Усман Дембеле скоро продовжить контракт з клубом.

За інформацією Diario Sport, Хаві наполягає на тому, що керівництво має докласти всіх необхідних зусиль для збереження француза. Клуб збирається розпочати переговори у лютому та завершити їх до кінця сезону. Сам вінгер хоче залишитися на Камп Ноу.

Нагадаємо, контракт Дембеле з Барселоною розрахований до 2024 року.

До речі, гол Дембеле приніс Барселоні перемогу над Атлетіко в матчі з двома вилученнями.