Турция

Німець близький до прощання з професійним футболом.

Півзахисник Башакшехіра Месут Озіл близький до завершення кар'єри, стверджує журналіст турецького видання Fanatik Якуп Чинар.

За його словами, сьогодні вранці Озіл не з'явився на тренування Істанбула та повідомив партнерам по команді про завершення кар'єри. Німець та турецький клуб розірвуть контракт.

Істанбул Башакшехір підписав Озіла в середині 2022 року. Він відіграв за клуб 7 матчів та не забив жодного голу.

Нагадаємо, що у 2014 році Озіл став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.

До речі, сьогодні Башакшехір орендував Янузая.