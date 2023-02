Ранок шостого лютого 2023 року в Туреччині розпочався з трагічних новин, які надійшли з провінцій Кахраманмараш, Хатай, Газіантеп, Адана, Кілікія, Діярбакир, Малатья та Шанліурфа, що розташовані на сході та південно-східній частині країни.

У вказаних регіонах стався землетрус магнітудою в 7,8 балів за шкалою Ріхтера, що призвело більш ніж тисячі загиблих тільки в Туреччині.

Стихійне лихо охопило також і прилеглі території Сирії, де вже є відомості про загибель більше 380 людей у провінціях Алеппо, Латакія, Хама та Тартус.

Через події в країні Федерація футболу Туреччини вийшла зі заявою про тимчасову зупинку проведення всіх професійних футбольних змагань у рамках Суперліги та Першої ліги.

Зокрема, були скасовані початкові дати проведення зустрічей Умранієспор — Аданадеміспор, Фенербахче — Коньяспор, Гіресунспор — Кайсеріспор та Еюпспор — Бодрумспор, а також усі ігри, які мали відбутись у середу, 8 лютого, у рамках Другої ліги.

"Нехай Аллах помилує наших громадян, які загинули під час землетрусу, що охопив нашу країну.

Висловлюємо співчуття родинам, рідним та народу наших громадян та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", — ідеться в заяві очільників футболу.

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs