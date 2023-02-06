Лихо охопило країну.
twitter.com/RealSufii
06 лютого 2023, 13:59
Ранок шостого лютого 2023 року в Туреччині розпочався з трагічних новин, які надійшли з провінцій Кахраманмараш, Хатай, Газіантеп, Адана, Кілікія, Діярбакир, Малатья та Шанліурфа, що розташовані на сході та південно-східній частині країни.
У вказаних регіонах стався землетрус магнітудою в 7,8 балів за шкалою Ріхтера, що призвело більш ніж тисячі загиблих тільки в Туреччині.
Стихійне лихо охопило також і прилеглі території Сирії, де вже є відомості про загибель більше 380 людей у провінціях Алеппо, Латакія, Хама та Тартус.
Через події в країні Федерація футболу Туреччини вийшла зі заявою про тимчасову зупинку проведення всіх професійних футбольних змагань у рамках Суперліги та Першої ліги.
Зокрема, були скасовані початкові дати проведення зустрічей Умранієспор — Аданадеміспор, Фенербахче — Коньяспор, Гіресунспор — Кайсеріспор та Еюпспор — Бодрумспор, а також усі ігри, які мали відбутись у середу, 8 лютого, у рамках Другої ліги.
"Нехай Аллах помилує наших громадян, які загинули під час землетрусу, що охопив нашу країну.
Висловлюємо співчуття родинам, рідним та народу наших громадян та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", — ідеться в заяві очільників футболу.
Зауважимо, що в 590 км від епіцентру землетрусу проводять тренувальні збори команди української Прем’єр-ліги.