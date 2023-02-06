Турция

Румунський фахівець — про сьогоднішні події в Туреччині.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу розповів, що відчував сьогодні під час землетрусу в Туреччині.

"Я все відчував, це була дуже жахлива ситуація — прокидатися о 4:30 у будівлі, що рухається. Це було непросто, але для нас це було дрібницею, для тих, хто опинився в епіцентрі, я думаю, це було жахливо.

Я не панікував, але із жахом думаю про те, що там може бути. Я згадав Бухарест 1977 року", — цитує Луческу Antena 3 CNN.

Тоді в Румунії стався найпотужніший землетрус у сучасній історії. Загинуло понад 1570 осіб, ще близько 11 тисяч отримали травми та поранення.