Англія

Англійський форвард став найкращим бомбардиром в історії "шпор".

Вчора, 6 лютого, у матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем мінімально обіграв Манчестер Сіті (1:0).

Перемогу "шпорам" приніс забитий м'яч у виконанні нападаючого Гаррі Кейна, який завдяки цьому став найкращим бомбардиром в історії клубу. 29-річний англієць забив 267 голів, перевершивши досягнення Джиммі Грівза, який тримався з 1970 року.

"Це досить сюрреалістично. Просто чарівне почуття зробити це тут, перед домашніми вболівальниками, виграти гру. Це було все, про що я мріяв. Я говорив про це останні кілька тижнів, і я хотів зробити це в цьому особливому місці та перед чудовими фанатами.

Я тут із 11 років. Позаду багато важкої роботи, жертв та самовідданості. Я пам'ятаю свій перший матч у Прем'єр-лізі проти Сандерленду на Уайт Харт Лейн у понеділок ввечері, і я не думав про те, щоб досягти цієї мети або навіть забити 200 голів у чемпіонаті.

Просто сюрреалістичний момент і зараз важко все це прийняти. Я впевнений, що коли я стану трохи старшим та озирнуся назад на свою кар'єру, я пишатимуся.

Зробити це перед своєю родиною та друзями було неймовірно. Щоб зробити це у великій грі, проти дійсно гарної команди, у важливу мить нашого сезону, я не міг просити більшого.

Нам ще багато потрібно зробити цього року, продовжуйте надавати підтримку і подивимося, куди це нас приведе", — наводить слова Кейна Sky Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті.