Україна

За кілька днів львівська команда відновить тренувальний процес.

Львівський Рух завершив навчально-тренувальний збір у Хорватії в рамках підготовки команди до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболісти "жовто-чорних" отримали два дні вихідних, після чого у середу, 8 лютого, команда відновить тренувальний процес на базі клубу у Львові.

Ще через кілька днів Рух вирушить на заключний етап підготовки, плани якої будуть озвучені пізніше.

На зборах у Хорватії Рух провів сім спарингів різними складами, зокрема з молодими футболістами з юнацької команди.