Турция

Нова інформація щодо постраждалих у Хатаї.

У понеділок ввечері з'явилася інформація, що гравець Хатайспору Крістіан Атсу був знайдений після землетрусу у Туреччині. На жаль, згодом керівник клубу Мустафа Озат заперечив цю інформацію і заявив, що ганця і спортивного директора клубу Танера Савута досі не знайшли.

Втім, зранку понеділка Озат у коментарі виданню Goal сказав, що Крістіана таки витягли з-під завалів, у той час як Савут досі залишається там. Наразі 31-річного футболіста госпіталізували, йому надають медичну допомогу, у той час як пошуки функціонера продовжуються.

Як відзначає BBC, президент Гани і Акуфо-Аддо і футбольна асоціація країни закликають молитися за Атсу. Також вони висловили співчуття турецькому і сирійському народам, які пережили страшну трагедію.