Внаслідок стихійного лиха загинули вже понад 1500 людей.
Крістіан Атсу, фото - instagram.com/chris_atsu
06 лютого 2023, 22:01
Колишній вінгер Челсі Крістіан Атсу, який нині виступає в Туреччині, опинився під завалами після замлетрусів у країні.
Як повідомляє A Bola, рятувальникам вдалося його знайти та врятувати. У ганця в лікарні спостерігаються проблеми з диханням та травма правої ноги.
Крім Челсі та Хатайспора, Атсу виступав за Ньюкасл, Порту, Ріу Аве, Вітесс, Евертон, Малагу, Аль-Раед та Борнмут.
Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Туреччини призупинила всі професійні змагання через землетрус.