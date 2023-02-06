Турция

Внаслідок стихійного лиха загинули вже понад 1500 людей.

Колишній вінгер Челсі Крістіан Атсу, який нині виступає в Туреччині, опинився під завалами після замлетрусів у країні.

Як повідомляє A Bola, рятувальникам вдалося його знайти та врятувати. У ганця в лікарні спостерігаються проблеми з диханням та травма правої ноги.

Крім Челсі та Хатайспора, Атсу виступав за Ньюкасл, Порту, Ріу Аве, Вітесс, Евертон, Малагу, Аль-Раед та Борнмут.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Туреччини призупинила всі професійні змагання через землетрус.